Член Координационного совета белорусской оппозиции стал фигурантом уголовного дела

Ивана Кравцова обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в эфире телеканала СТВ сказал, что организация, связанная с оппозиционером, отмыла более 11,5 миллионов рублей.

Кравцов и другой член координационного совета Антон Родненков, находятся на Украине. Они утверждают, что белорусские власти депортировали их насильно. В соседнюю страну попытались отправить и члена президиума Марию Колесникову, однако она порвала на границе свой паспорт. После этого ее задержали по делу о призывах к свержению власти.