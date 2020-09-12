В Москве, по подсчетам оперативного штаба, за прошедшие сутки умерли еще 12 человек с коронавирусом

Накануне власти отчитались о 9 погибших. Общее число жертв эпидемии в городе приближается к пяти тысячам.

В Минздраве сегодня сообщили, что первую партию вакцины от коронавируса направили в российские регионы. Препаратом в первую очередь будут прививать медиков. Вакцинация будет идти параллельно с III фазой клинических испытаний, которые начались в Москве на этой неделе.