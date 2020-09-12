Сейчас на ней планируются работы по интеграции станции в состав Большой кольцевой линии. Из-за этого часть платформы закроют для пассажиров вплоть до конца следующего января. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе столичной подземки.
Таким образом, чтобы доехать до «Каширской» из центра, нужно будет проехать мимо нее и вернуться назад на поезде с «Кантемировской».
С сегодняшнего дня поезда, следующие из центра на юг, не будут останавливаться на станции метро «Каширская»
Сейчас на ней планируются работы по интеграции станции в состав Большой кольцевой линии. Из-за этого часть платформы закроют для пассажиров вплоть до конца следующего января. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе столичной подземки.