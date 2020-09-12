В Краснодаре независимые наблюдатели пожаловались на действия членов избиркома

Журналист Максим Кондратьев рассказал сайту «МБХ медиа», что на одном из участков наблюдателям не дали подписать сейф-пакеты, после чего выставили их за дверь. Члены участковой комиссии отказались открывать даже вызванным на место сотрудникам полиции и впустили их только после приезда Росгвардии.

Накануне в регионах стартовало досрочное голосование. Основной день выборов – воскресенье, 13 сентября.