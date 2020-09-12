Первую партию вакцины от коронавируса направили в российские регионы

В Минздраве эту поставку называют пилотной: с ее помощью специалисты отработают логистические цепочки доставки препарата в субъекты федерации, а также его распределение и вакцинацию граждан, входящих в группу повышенного риска. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Ранее сообщалось, что препаратом в первую очередь будут прививать медиков. Вакцинация будет идти параллельно с III фазой клинических испытаний, которые начались в Москве на этой неделе.

