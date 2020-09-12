Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo получил новые угрозы от террористов

Это связано с переизданием карикатур на пророка Мухаммеда – передает France Press. Агентство ссылается на публикацию «Аль-Каиды», приуроченную к годовщине терактов 11 сентября. Террористы заявили, что в издании ошибаются, если считают, что предыдущее нападение было разовым.

В январе 2015 года боевики-исламисты атаковали редакцию Charlie Hebdo. В результате 12 человек погибли и 11 пострадали. Еженедельник снова опубликовал карикатуры в связи с началом судебного процесса над соучастниками нападения.

*"Аль-Каида" признана террористической организацией и запрещена в России.