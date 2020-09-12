Светлана Тихановская допустила обновление президиума Координационного совета белорусской оппозиции

В разговоре с сайтом Tut.by экс-кандидат в президенты пояснила, что в условиях, когда большинство членов покинули страну или были арестованы, обсуждается дальнейший формат работы совета. Сейчас на свободе в Белоруссии остается лишь обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Координационный совет был создан в прошлом месяце, на фоне протестов, начавшихся после президентских выборов. Генпрокурор заявил, что деятельность органа направлена на захват власти, было возбуждено уголовное дело.