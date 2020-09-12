В разговоре с сайтом Tut.by экс-кандидат в президенты пояснила, что в условиях, когда большинство членов покинули страну или были арестованы, обсуждается дальнейший формат работы совета. Сейчас на свободе в Белоруссии остается лишь обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.
Координационный совет был создан в прошлом месяце, на фоне протестов, начавшихся после президентских выборов. Генпрокурор заявил, что деятельность органа направлена на захват власти, было возбуждено уголовное дело.
Светлана Тихановская допустила обновление президиума Координационного совета белорусской оппозиции
В разговоре с сайтом Tut.by экс-кандидат в президенты пояснила, что в условиях, когда большинство членов покинули страну или были арестованы, обсуждается дальнейший формат работы совета. Сейчас на свободе в Белоруссии остается лишь обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.