Сегодня вступит в силу продление санкций ЕС к России

Речь идёт об ограничениях, наложенных из-за украинских событий.

175 человек, это как российские, так и украинские граждане, останутся под влиянием индивидуальных санкций, которые ранее одобрил Совет Европейского союза. Там посчитали, что эти люди, цитирую «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Ограничения продержатся как минимум до 15-ого марта следующего года.

Санкции, которые ввели после присоединения Крыма к России, подразумевают, что эти люди не должны иметь доступа к каким-либо европейским активам, как к своим, так и к тем, которые им могут предоставить третьи лица.

Также ограничения распространяются и на 44 организации. В значительной степени это те компании, которые с точки зрения ЕС были причастны к поставкам оружия непризнанным республикам на востоке Украины.

Отдельно в связи с украинскими событиями ЕС вводил санкции и в отношении нескольких секторов российской экономики. Они будут действовать до 31-ого января следующего года.