В России сегодня начинается второй день голосование на выборах

Пройдет он в разных форматах.

Выборы разного уровня затрагивают 83 российских региона. Пока голосование проходит вне обычных помещений. В воскресенье же оно состоится только на избирательных участках. Проводят голосование не единовременно, а в течение нескольких дней, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

В четырех регионах организованы дополнительные выборы депутатов Госдумы — в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В 18 субъектах избирают губернаторов, а в ряде регионов — областные и городские парламенты. По всей стране принимают серьезные меры безопасности относительно противодействия распространению коронавируса. Большинство избирательных участков находятся в школах и других учебных заведениях. После завершения голосования их тщательно продезинфицируют.

По традиции накануне воскресного голосования сегодня день тишины, когда нельзя агитировать за кандидатов.