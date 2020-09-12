Резонансное предложение Минобороны не означает снятия запрета на продажу военных ядов

«Радио Свобода» обращает внимание на то, что после исключения запрета на продажу боевых отравляющих веществ из перечня этот запрет всё равно будет действовать, поскольку он предусмотрен другим документом — ратифицированной Россией Конвенцией о запрещении химоружия. Накануне на портале правовой информации был опубликован проект указа об исключении боевых отравляющих веществ из перечня запрещенных к продаже. В пояснительной записке говорится, химоружие больше в России не производится, его запасы уничтожены. Министерство обороны выступило с инициативой на фоне заявлений правительства Германии о том, что политик Алексей Навальный был отравлен запрещенным химическим оружием.
2020-09-12T00:01:43+03:00
2020-09-12T00:01:43+03:00
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00:01, 12 сентября 2020
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