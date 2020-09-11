Оперативный штаб Москвы по коронавирусу информирует о смерти еще 12 пациентов

Днем ранее чиновники сообщили о 9 летальных исходах. В целом, с середины августа официальный суточный прирост смертей от коронавируса в Москве составляет 12-14 человек. Общее число жертв новой инфекции в столице теперь составляет 4968. По всей России, согласно данным федерального штаба, с начала пандемии умерли более 18 тысяч человек, заразились свыше миллиона.
2020-09-11T23:09:18+03:00
2020-09-11T23:09:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:09, 11 сентября 2020
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