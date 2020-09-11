Наследница испанского престола помещена на карантин из-за коронавируса у одноклассника

По информации телеканала «Секста», 14-летняя принцесса Астурийская Леонор должна будет провести дома в изоляции две недели. Как и все ученики из ее класса. По официальным данным, в Испании с начала пандемии было выявлено около 600 тысяч заболевших, скончались 29 тысяч человек.
2020-09-11T23:04:06+03:00
2020-09-11T23:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 11 сентября 2020
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