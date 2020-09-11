В Москве задержан активист в костюме пластикового стаканчика

На нем были надписи «Россия будет свободной», «дело Сети*», «беспредел», сообщает портал ОВД-Инфо. Активист доставлен в полицию.
*— организация запрещена в России
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
На нем были надписи «Россия будет свободной», «дело Сети*», «беспредел», сообщает портал ОВД-Инфо. Активист доставлен в полицию.
*— организация запрещена в России
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…