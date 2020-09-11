ФСБ, по информации РИА Новости, проверяет высказывания дизайнера Артемия Лебедева

Поводом стали два его ролика на портале Youtube о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет». В ведомство обратился глава черкесской диаспоры в Москве Юрий Агирбов. Как рассказал агентству его адвокат Владимир Слащев, его доверить просит возбудить уголовное дело по трем статьям – об экстремизме, унижении по национальному признаку и осквернении символов воинской славы. Артемий Лебедев недавно был награжден президентом Владимиром Путиным. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» за развитие российского сегмента интернета.