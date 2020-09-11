Журнал «Шпигель» утверждает, что ОЗХО получила данные анализов Алексея Навального

Издание со ссылкой на немецкую разведку пишет, что политик был отравлен более сильной модификацией яда «Новичок», чем известные специалистам прежде. В то же время, в российском представительстве в Организации по запрещению химоружия сказали ТАСС, что немецкая сторона материалы до сих пор не предоставила. В партии канцлера Ангелы Меркель призвали не передавать эти сведения, чтобы российские спецслужбы не узнали, как немецкие специалисты обнаружили яд.
2020-09-11T23:01:10+03:00
2020-09-11T23:05:59+03:00
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23:01, 11 сентября 2020
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