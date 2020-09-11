Три полосы МКАД, как передает источник ТАСС, перекрыты из-за столкновения двух грузовиков

ДТП произошло на 14-ом километре кольцевой дороги. По сведениям агентства, пострадал один человек. На месте работают врачи скорой помощи и полицейские.
2020-09-11T22:38:49+03:00
2020-09-11T22:38:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:38, 11 сентября 2020
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