Израиль и Бахрейн договорились установить дипломатические отношения

Об этом сообщили сегодня израильский премьер Биньямин Нетаньяху и американский президент Дональд Трамп, который выступает в качестве посредника. Глава Белого дома написал в «Твиттере», что соглашение планируется подписать в Белом доме 15 сентября – вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами.