Израиль и Бахрейн договорились установить дипломатические отношения

Об этом сообщили сегодня израильский премьер Биньямин Нетаньяху и американский президент Дональд Трамп, который выступает в качестве посредника. Глава Белого дома написал в «Твиттере», что соглашение планируется подписать в Белом доме 15 сентября – вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2020-09-11T22:32:23+03:00
2020-09-11T22:33:37+03:00
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22:32, 11 сентября 2020
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