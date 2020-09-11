Светлана Тихановская допустила формирование нового президиума Координационного совета оппозиции

Политик, которого Литва признала избранным президентом Белоруссии, сказала это в интервью белорусскому порталу tut.by. Сейчас все члены президиума совета, оппозиции, кроме нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, задержаны, арестованы или выдворены из страны.
2020-09-11T22:32:00+03:00
2020-09-11T22:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 11 сентября 2020
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