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22:32, 11 сентября 2020

Светлана Тихановская допустила формирование нового президиума Координационного совета оппозиции

Политик, которого Литва признала избранным президентом Белоруссии, сказала это в интервью белорусскому порталу tut.by. Сейчас все члены президиума совета, оппозиции, кроме нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, задержаны, арестованы или выдворены из страны.



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