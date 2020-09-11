ФСБ, по утверждению адвоката Владимира Слащева, начала проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева

Юрист сказал РИА Новости, что с заявлением обратился его доверитель — председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве Юрий Агирбов. Он возмущен двумя роликами Лебедева на его Youtube-канале, где дизайнер высказался о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет». Агирбов попросил ФСБ возбудить дела по статьям об экстремизме, унижении по национальному признаку и осквернении символов воинской славы.

Недавно Артемий Лебедев получил от Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» за развитие российского сегмента интернета.