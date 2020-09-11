Актера Михаила Ефремова перевели из карантина в общую камеру

Условия нормальные, на самочувствие он не жалуется, сообщила в «Фейсбуке» член ОНК Москвы Марина Литвинович. По ее словам, Ефремов получил около сотни писем. Правозащитница отметила, что в понедельник его семья может определиться с новым адвокатом. Ранее Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам колонии по делу о ДТП со смертельным исходом. Правозащитники, которые посетили его в СИЗО, сказали, что Ефремов считает, что адвокат Эльман Пашаев его подставил.
2020-09-11T22:06:10+03:00
2020-09-11T22:06:10+03:00
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22:06, 11 сентября 2020
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