Посольство Швеции в Минске оставит у себя на ночь двух белорусов, которые попросили политического убежища

Посольство Швеции в Минске оставит у себя на ночь двух белорусов, которые пробрались внутрь и попросили политического убежища. Они находятся на территории диппредставительства уже несколько часов.

Жителям Витебска Владиславу и Виталию Кузнечикам разрешили переночевать в посольстве шведского королевства. Об этом сообщает белорусское интернет-издание tut.by со ссылкой на одного из них. Где они будут спать и в каких условиях — еще не решено.

Сегодня днем два белоруса приехали к представительству Швеции, чтобы попросить дипломатов укрыть их от преследования со стороны силовых ведомств. Когда Кузнечикам отказали, отец и сын перелезли через забор и сели на скамейку во дворе посольства. Как сообщал tut.by, здание почти сразу окружили сотрудники ОМОН, которые до сих пор ждут, когда им передадут граждан.

Ранее телеграмм-канал «Белсат» опубликовал рассказ Владислава Кузнечика о произошедшем. Он утверждает, что опасается ареста. По его словам, во время одной из протестных акций в Витебске он отбил отца у ОМОНа, после чего они были вынуждены жить инкогнито. ВСТАВКа

Владислав Кузнечик опасается, что их с отцом могут уже никогда не найти, в случае, если посольство передаст их ОМОНу.

Ранее белорусские правозащитники задокументировали несколько сотен случаев издевательств и пыток над задержанными протестующими. Прокуратура отказывается расследовать эти случаи.