Минобороны предлагает убрать военные яды из списка запрещенных к продаже

Проект указа президента опубликован на портале правовой информации. В пояснительной записке говорится, что химоружие В России больше не производится, его запасы уничтожены. Это выглядит как попытка застраховаться на случай серьёзных проблем из-за отравления Алексея Навального, сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Александр Гольц. Александр Гольц пояснил, что Минобороны, которое намерено контролировать и производство средств защиты от химоружия, по всей видимости, хочет зарабатывать на противогазах.