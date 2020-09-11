Минобороны предлагает убрать военные яды из списка запрещенных к продаже

Проект указа президента опубликован на портале правовой информации. В пояснительной записке говорится, что химоружие В России больше не производится, его запасы уничтожены. Это выглядит как попытка застраховаться на случай серьёзных проблем из-за отравления Алексея Навального, сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Александр Гольц. Александр Гольц пояснил, что Минобороны, которое намерено контролировать и производство средств защиты от химоружия, по всей видимости, хочет зарабатывать на противогазах.
2020-09-11T22:04:06+03:00
2020-09-11T22:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:04, 11 сентября 2020
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