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22:03, 11 сентября 2020

Немецкие спецслужбы сообщают о серьезных указаниях на участие Кремля в отравлении Алексея Навального

По информации журнала Spiegel, немецкие органы подозревают преступников в жестоком расчете. Доказательства участия российской стороны в отравлении становятся все конкретнее. Использованный яд представляет собой модификацию уже известной боевой нервно-паралитической субстанции «Новичок».

Президент Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил на прошлой неделе на закрытом заседании, что это вещество еще «опаснее», чем все до сих пор существовавшие формы. Правительство ФРГ исходит из того, что композиция яда представляет собой важное указание на возможную вовлеченность президента России Владимира Путина в этот случай. Чем сложнее и реже химический состав, тем вероятнее доступ к нему лишь российского государственного аппарата, считают немецкие эксперты.

Германская контрразведка исходит из того, что российские спецслужбы отравили Навального в аэропорту или на пути к нему. Поскольку оппозиционный политик находился под наблюдением ФСБ, другой возможности не существует, пишет Spiegel.

Немецкие органы реконструировали ход преступления. Спецслужбы России исходили из того, что Навальный умрет на борту самолета. Лишь решительное вмешательство пилота, который сделал посадку в Омске, и последующее лечение антидотом в больнице спасли ему жизнь.

По информации издания, делегация Организации по запрещению химического оружия посетила берлинскую больницу Charité, в которой находится Навальный. Ее сотрудники получили результаты медицинских анализов крови и мочи.



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