Компания Burger King пообещала обратиться в полицию из-за переписки курьера с 11-летней девочкой

Об этом сообщает телеканала «Дождь». Ранее телеграм-канал Mash рассказал, что в Подмосковье курьер начал предлагать ребенку подружиться после того, как доставил ей заказ из Burger King, оформленный через сервис Delivery Club. В начале сентября стало известно, что один из курьеров того же сервиса после доставки заказа предложил клиентке провести время вместе. После этого инцидента в компании Delivery Club заявили, что будут скрывать номера телефонов клиентов от курьеров.
2020-09-11T21:33:37+03:00
2020-09-11T21:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 11 сентября 2020
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