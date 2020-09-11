Компания Burger King пообещала обратиться в полицию из-за переписки курьера с 11-летней девочкой

Об этом сообщает телеканала «Дождь». Ранее телеграм-канал Mash рассказал, что в Подмосковье курьер начал предлагать ребенку подружиться после того, как доставил ей заказ из Burger King, оформленный через сервис Delivery Club. В начале сентября стало известно, что один из курьеров того же сервиса после доставки заказа предложил клиентке провести время вместе. После этого инцидента в компании Delivery Club заявили, что будут скрывать номера телефонов клиентов от курьеров.