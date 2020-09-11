Премьер-министр Израиля объявил о договорённости установить дипломатические отношения с Бахрейном

Это новая эра мира, — подчеркнул Беньямин Нетаньяху. Как написал в «Твиттере» этим вечером Дональд Трампа, ожидается, что Байрейн 15 сентября присоединится в Вашингтоне к подписанию соглашения между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами. На днях соглашение о нормализации отношений в присутствии Трампа подписали лидеры Сербии и Косова. В этой связи шведский политик Магнус Якобссон написал в «Твиттере», что выдвинул правительства США, Сербии и Косова на Нобелевскую премию мира.