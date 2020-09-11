Белорусская оппозиция сообщает об аресте одного из адвокатов Марии Колесниковой

Юриста Илью Салея переведут из одного изолятора в другой. До этого он был задержан, передает ТАСС со ссылкой на штаб экс-претендента в президенты республики Виктора Бабарико. Подзащитную арестованного адвоката, одну из лидеров протестующих Марию Колесникову, обвиняют в призывах к захвату власти. На днях ее соратники сообщили, что она порвала свой паспорт, чтобы ее не выдворили из страны. Тем временем, против секретаря Координационого совета оппозиции Ивана Кравцова, высланного на Украину, в Белоруссии возбудили дело о хищении.