Белорусская оппозиция сообщает об аресте одного из адвокатов Марии Колесниковой

Юриста Илью Салея переведут из одного изолятора в другой. До этого он был задержан, передает ТАСС со ссылкой на штаб экс-претендента в президенты республики Виктора Бабарико. Подзащитную арестованного адвоката, одну из лидеров протестующих Марию Колесникову, обвиняют в призывах к захвату власти. На днях ее соратники сообщили, что она порвала свой паспорт, чтобы ее не выдворили из страны. Тем временем, против секретаря Координационого совета оппозиции Ивана Кравцова, высланного на Украину, в Белоруссии возбудили дело о хищении.
2020-09-11T21:32:18+03:00
2020-09-11T21:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 11 сентября 2020
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