Главный судмедэксперт России, чей центр изучал анализы Алексея Навального, ушел в отставку

Андрей Ковалев сказал РБК, что уволился по собственному желанию. Также он подтвердил, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины. Причину не назвал. Российские врачи и власти утверждают, что в в организме политика отравляющих веществ не нашли. Власти Германии настаивают, что Алексей Навальный был отравлен химоружием «Новичок».