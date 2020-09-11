Главный судмедэксперт России, чей центр изучал анализы Алексея Навального, ушел в отставку

Андрей Ковалев сказал РБК, что уволился по собственному желанию. Также он подтвердил, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины. Причину не назвал. Российские врачи и власти утверждают, что в в организме политика отравляющих веществ не нашли. Власти Германии настаивают, что Алексей Навальный был отравлен химоружием «Новичок».
2020-09-11T21:31:39+03:00
2020-09-11T21:36:35+03:00
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21:31, 11 сентября 2020
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