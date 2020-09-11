Власти Украины добиваются блокировки мобильных приложений ряда российских СМИ

Уведомления от компании Apple получили агентство «Россия сегодня» и ВГТРК. Им принадлежит больше 30 приложений. В компании Apple сообщили о том, что выполнят требование Службы безопасности Украины удалить эти приложения из украинского сегмента магазина App Store.
2020-09-11T21:01:45+03:00
2020-09-11T21:01:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 11 сентября 2020
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