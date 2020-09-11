Z Архив новостей новости
5 8 6 669
21:01, 11 сентября 2020

Власти Украины добиваются блокировки мобильных приложений ряда российских СМИ

Уведомления от компании Apple получили агентство «Россия сегодня» и ВГТРК. Им принадлежит больше 30 приложений. В компании Apple сообщили о том, что выполнят требование Службы безопасности Украины удалить эти приложения из украинского сегмента магазина App Store.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 7081 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 453 6 53847 08.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 288 6 35511 10.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 47 6 6691 08:52
8читать ;смотреть
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 247 6 35589 09.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 257 6 38308 09.09
8читать ;смотреть
Новости

Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО…

5 36 6 5516
Новости

В МВД России заявили, что пытаются выяснить местонахождение одной из сопровождавших Навального в поездке по Сибири Представитель управления ведомства на транспорте сообщил, что она уклонилась от дачи объяснений…

5 40 6 6496
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41957 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 115 6 19370 07.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 289 6 49332 06:44
Новости

В Министерстве транспорта предложили сделать платным проезд на личных автомобилях по большинству дорог Ведомство предлагает с 2025-го года взимать плату по дорогам регионального значения, а к 2035-му году – со всех пользователей дорог…

5 27 6 5422
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 94 6 21833 09.09
Новости

В Минтрансе планируют сделать платным проезд по большинству российских дорог на личных автомобилях Взамен министерство предлагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте…

5 24 6 5836
Блоги

Сергей Марков политолог

Навальный Все идет к тому, что российское государство будет обвинено от имени ОЗХО в применении оружия массового поражения против своих граждан…

5 131 6 32932 10.09
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Вы правду сейчас не говорите мне, но даже вы, я абсолютно уверен, знаете, что Алексей Навальный является американским агентом. Вам запрещено просто правду говорить. Вас с работы, может, уволят…

5 72 6 18102 08.09
#слушать 37:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

МВД ищет одного из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири перед его госпитализацией Речь идет о Марине Певчих…

5 32 6 19168
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 82 6 116062 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 94 6 49667 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 144 6 267318 06.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 76 6 134811 10.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8733183
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4628222

Сегодня в эфире