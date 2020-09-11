МВД предложило исключить экзамен на площадке для получения водительских прав

Проект нового регламента проведения экзаменов опубликован на портале правовой информации. Желающие получить права на вождение легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами, будут сдавать экзамен только в условиях реальной дорожной обстановки.
2020-09-11T20:32:46+03:00
2020-09-11T20:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 11 сентября 2020
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