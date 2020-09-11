Z Архив новостей новости
5 14 6 4178
20:32, 11 сентября 2020

Украина потребовала от Белоруссии объяснений после инцидента с поcлом на границе

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео, на котором пограничник требует от посла Украины Игоря Кизимы открыть багажник его машины. Дипломат заявил, что его нельзя досматривать согласно Венской конвенции, но затем подчинился. Инцидент был 5 сентября. Отношения между Киевом и Минском испортились после президентских выборов в Белоруссии. На фоне массовых протестов президент Лукашенко начал обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 7081 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 453 6 53847 08.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 288 6 35511 10.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 47 6 6691 08:52
8читать ;смотреть
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 247 6 35589 09.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 257 6 38308 09.09
8читать ;смотреть
Новости

Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО…

5 36 6 5516
Новости

В МВД России заявили, что пытаются выяснить местонахождение одной из сопровождавших Навального в поездке по Сибири Представитель управления ведомства на транспорте сообщил, что она уклонилась от дачи объяснений…

5 40 6 6496
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41957 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 115 6 19370 07.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 289 6 49332 06:44
Новости

В Министерстве транспорта предложили сделать платным проезд на личных автомобилях по большинству дорог Ведомство предлагает с 2025-го года взимать плату по дорогам регионального значения, а к 2035-му году – со всех пользователей дорог…

5 27 6 5422
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 94 6 21833 09.09
Новости

В Минтрансе планируют сделать платным проезд по большинству российских дорог на личных автомобилях Взамен министерство предлагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте…

5 24 6 5836
Блоги

Сергей Марков политолог

Навальный Все идет к тому, что российское государство будет обвинено от имени ОЗХО в применении оружия массового поражения против своих граждан…

5 131 6 32932 10.09
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Вы правду сейчас не говорите мне, но даже вы, я абсолютно уверен, знаете, что Алексей Навальный является американским агентом. Вам запрещено просто правду говорить. Вас с работы, может, уволят…

5 72 6 18102 08.09
#слушать 37:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

МВД ищет одного из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири перед его госпитализацией Речь идет о Марине Певчих…

5 32 6 19168
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 82 6 116062 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 94 6 49667 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 144 6 267318 06.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 76 6 134811 10.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8733183
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4628222

Сегодня в эфире