Украина потребовала от Белоруссии объяснений после инцидента с поcлом на границе

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео, на котором пограничник требует от посла Украины Игоря Кизимы открыть багажник его машины. Дипломат заявил, что его нельзя досматривать согласно Венской конвенции, но затем подчинился. Инцидент был 5 сентября. Отношения между Киевом и Минском испортились после президентских выборов в Белоруссии. На фоне массовых протестов президент Лукашенко начал обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.