Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Байхрейн договорились заключить мирное соглашение

Президент США написал в «Твиттере», что Бахрейн примет участие в подписании соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами 15 сентября в Вашингтоне. На днях в Белом доме лидеры Сербии и Косова подписали соглашение о нормализации отношений. Шведский депутат Магнус Якобссон написал в «Твиттере», что выдвинул правительства США, Сербии и Косова на Нобелевскую премию мира .