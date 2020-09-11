Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Байхрейн договорились заключить мирное соглашение

Президент США написал в «Твиттере», что Бахрейн примет участие в подписании соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами 15 сентября в Вашингтоне. На днях в Белом доме лидеры Сербии и Косова подписали соглашение о нормализации отношений. Шведский депутат Магнус Якобссон написал в «Твиттере», что выдвинул правительства США, Сербии и Косова на Нобелевскую премию мира .
2020-09-11T20:31:44+03:00
2020-09-11T20:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 11 сентября 2020
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