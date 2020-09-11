Алексей Навальный, как пишет журнал «Шпигель», был отравлен более сильной разновидностью яда «Новичок»

Издание ссылается на слова главы немецкой разведки. В публикации говорится, что делегация Организации по запрещению химоружия на выходных посетила берлинскую клинику «Шаритэ», где находится политик, и получила данные его анализов. Российские официальные лица также настаивают на предоставлении этих сведений. В партии канцлера Ангелы Меркель призвали этого не делать, чтобы российские спецслужбы не узнали, как немецкие специалисты обнаружили яд.