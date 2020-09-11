«Норникель» винит в недавнем разливе топлива советских строителей

В компании сообщили, что аварийный резервуар на ТЭЦ Норильска был построен в 80-е годы с конструктивными недостатками. Сваи были выполнены не по проекту, который предусматривал их углубление в грунт не менее чем на 80 см, утверждает старший вице-президент «Норникеля Сергей Дяченко. По его словам, грунт на тот момент был полностью проморожен, но это изменилось из-за потепления в последние годы. В конце мая из резервуара вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки. Росприроднадзор подал к «Норникелю» иск на 148 миллиардов рублей. В компании считают сумму завышенной.