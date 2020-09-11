Адвокат Марии Колесниковой сообщила, что обжаловала в суде Минска ее арест

Юрист Людмила Казак сказала это «Интерфаксу». Одного из лидеров протестующих обвиняют в призывах к захвату власти. Соратники Марии Колесниковой сообщили, что она порвала паспорт на границе с Украиной, чтобы избежать выдворения. Из членов президиума Кооординационного совета оппозиции в Белоруссии остается на свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Дипломаты стран ЕС сегодня третий день подряд приходят к ней домой, чтобы ее не могли увезли неизвестные люди в масках.