Литва признала избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую

Сейм Литвы принял соответствующую резолюцию, а президент подтвердил эту позицию. Об этом в интервью ВВС сказал сам Гитанас Науседа: «Выборы 9 августа были сфальсифицированы. Теперь уже никто не может сказать, сколько голосов были настоящими, а сколько – поддельными. Явка в некоторых регионах Белоруссии превышала 100 процентов. Неизвестно, каков настоящий результат. Мы считаем, что госпожа Тихановская победила на этих выборах. Ее мы можем назвать национальным лидером и лидером оппозиции на данный момент. Сейчас она в Литве, в безопасности, вместе со своей семьей».

Муж Светланы Тихановской, однако, по-прежнему находится в белорусской тюрьме. Также президент Литвы призвал ЕС ввести санкции в отношении Александра Лукашенко.