Уволился главный судмедэксперт России, чей центр участвовал в исследовании анализов Алексея Навального

Алексей Ковалев сказал РБК, что написал заявление по собственному желанию из-за нарушений трудовой дисциплины. Ковалев возглавлял Центр судебно-медицинской экспертизы. Ранее стало известно, что специалисты этого центра изучили биоматериалы Алексея Навального. Российские официальные лица утверждают, что в России в организме политика отравляющих веществ не нашли. Власти Германии настаивают, что он был отравлен химоружием из семейства «Новичок».
2020-09-11T20:01:10+03:00
2020-09-11T20:01:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 11 сентября 2020
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