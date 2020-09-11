Уволился главный судмедэксперт России, чей центр участвовал в исследовании анализов Алексея Навального

Алексей Ковалев сказал РБК, что написал заявление по собственному желанию из-за нарушений трудовой дисциплины. Ковалев возглавлял Центр судебно-медицинской экспертизы. Ранее стало известно, что специалисты этого центра изучили биоматериалы Алексея Навального. Российские официальные лица утверждают, что в России в организме политика отравляющих веществ не нашли. Власти Германии настаивают, что он был отравлен химоружием из семейства «Новичок».