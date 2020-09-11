Структура «Ростеха» продемонстрировала экзоскелеты для рабочих

Устройство должно помогать человеку выдерживать большие физические нагрузки. Стоимость модулей комплекса будет варьироваться от 30 тысяч рублей, сказали в компании «Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы» и отметили, что труд человека в экзоскелете обойдется дешевле покупки и настройки роботов, передает ТАСС. Производство планируют начать с 2021 года.