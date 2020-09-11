Структура «Ростеха» продемонстрировала экзоскелеты для рабочих

Устройство должно помогать человеку выдерживать большие физические нагрузки. Стоимость модулей комплекса будет варьироваться от 30 тысяч рублей, сказали в компании «Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы» и отметили, что труд человека в экзоскелете обойдется дешевле покупки и настройки роботов, передает ТАСС. Производство планируют начать с 2021 года.
2020-09-11T19:32:45+03:00
2020-09-11T19:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 11 сентября 2020
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