Явка на электронном голосовании в Москве составила 76% от записавшихся

Это сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. В своем телеграм-канале он отметил, что среди проголосовавших есть избиратель, которому 90 лет. На электронное голосование на муниципальных довыборах в округах Марьино и Бабушкинский зарегистрировались почти 5 тысяч человек, онлайн-голосование завершится завтра в 20 часов. Напомню, в России проходят выборы разных уровней по новой процедуре – в три дня.
2020-09-11T19:32:27+03:00
2020-09-11T19:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 11 сентября 2020
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