Явка на электронном голосовании в Москве составила 76% от записавшихся

Это сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. В своем телеграм-канале он отметил, что среди проголосовавших есть избиратель, которому 90 лет. На электронное голосование на муниципальных довыборах в округах Марьино и Бабушкинский зарегистрировались почти 5 тысяч человек, онлайн-голосование завершится завтра в 20 часов. Напомню, в России проходят выборы разных уровней по новой процедуре – в три дня.