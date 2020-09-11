Двое граждан Белоруссии перелезли забор посольства Швеции в Минске и попросили убежища

Как пишет белорусский портал tut.by, они приехали из Витебска. Один из мужчин сказал изданию, что сотрудники дипмиссии дали им еды и воды, а также помогли связаться с ООН, где мужчинам объяснили, что на территории Белоруссии ни одно посольство им не даст политического убежища: получить его можно, только если человек уже за границей. Жители Витебска покидать дипмиссию не намерены— снаружи дежурят силовики, чтобы их задержать.
2020-09-11T19:31:41+03:00
2020-09-11T19:37:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 11 сентября 2020
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