Двое граждан Белоруссии перелезли забор посольства Швеции в Минске и попросили убежища

Как пишет белорусский портал tut.by, они приехали из Витебска. Один из мужчин сказал изданию, что сотрудники дипмиссии дали им еды и воды, а также помогли связаться с ООН, где мужчинам объяснили, что на территории Белоруссии ни одно посольство им не даст политического убежища: получить его можно, только если человек уже за границей. Жители Витебска покидать дипмиссию не намерены— снаружи дежурят силовики, чтобы их задержать.