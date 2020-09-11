Организация по запрещению химоружия, как пишет журнал «Шпигель», уже получила данные анализов Алексея Навального

Делегация ОЗХО посетила берлинскую клинику «Шаритэ» на выходных. Российские официальные лица, тем временем, по-прежнему пытаются получить сведения об анализах политика, которого в Кремле до сих пор не называют по имени. В публикации «Шпигель» говорится, что Навальный был отравлен более мощной формой химического оружия семейства «Новичок», чем те, что были известны специалистам прежде.
2020-09-11T19:30:59+03:00
2020-09-11T19:30:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707681-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 11 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие» Андрей Макаревич, Владимир Спиваков, Гарри Бардин, Леонид Десятников, Алексей Гориболь, Полина Осетинская, Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Наталья Зубаревич, Павел Чухрай, Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Ирина Прохорова…
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)