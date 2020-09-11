Организация по запрещению химоружия, как пишет журнал «Шпигель», уже получила данные анализов Алексея Навального

Делегация ОЗХО посетила берлинскую клинику «Шаритэ» на выходных. Российские официальные лица, тем временем, по-прежнему пытаются получить сведения об анализах политика, которого в Кремле до сих пор не называют по имени. В публикации «Шпигель» говорится, что Навальный был отравлен более мощной формой химического оружия семейства «Новичок», чем те, что были известны специалистам прежде.