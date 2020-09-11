В Екатеринбурге главные редактора ряда СМИ выступили против казачьих патрулей на улицах

Об этом обращении рассказал нам главред «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев, который также его подписал

«Адресаты письма — областные полиция и прокуратура. Я вместе со своими коллегами прошу в нем дать правовую оценку казачьим патрулям, останавливавшим молодых людей в яркой одежде или с выкрашенными волосами. Известно о по меньшей мере 3 таких случаях в центре Екатеринбурга, недалеко от Ельцин-Центра. Мы считаем, что у казаков (которые к тому же оказались приезжими из других городов) нет прав ни на патрулирование, ни на задержание граждан. А потому просим дать случившемуся правовую оценку, а ее результаты сделать максимально публичными. Письмо в полицию и прокуратуру подписали 7 екатеринбургских журналистов», — рассказал Путинцев.

Патрули людей в казачьей форме появились на фоне фестиваля ЛГБТ-активистов.