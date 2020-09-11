Министерство обороны предлагает исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных в продаже на территории РФ

Там считают, что эта формулировка больше не актуальна. Военные считают, что вместо слов «боевые отравляющие вещества» в перечне продукции, которую нельзя реализовывать в России должно быть написано «токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры». Такая позиция изложена в пояснительной записке к законопроекту от Министерства обороны, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В оборонном ведомстве отметили, что первая формулировка, то есть «боевые вещества» была указана в законе от 1992-ого года, а вторая, то есть «токсичные химикаты» в международной Конвенции о запрещении химического оружия, которую Россия приняла позже. Из этого следует, что министерство просто хочет убрать из законодательства с его точки зрения устаревшее понятие.

Также в пояснении сказано, что на текущий момент все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, а реализация химического запрещена указанной Конвенцией, и поэтому «боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня». Почему в Министерстве обороны решили предложить эту инициативу, и поменяет ли это что-либо для ведомства — военные не уточнили.

Ранее немецкие специалисты заключили, что российский политик Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом. В Москве этого не признают и подчеркивают, что это предположение не обосновано фактами.