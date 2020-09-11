Журнал Spiegel утверждает, что Алексея Навального отравили более сильной формой яда «Новичок», чем те, что известны

По сведениям издания, делегация Организации по запрещению химического оружия на выходных посетила берлинскую клинику «Шаритэ», где находится российский политик, и получила образцы его крови и мочи для дальнейшего исследования. Ранее издание «Цайт» написало, что к Алексею Навальному применили новое вещество из группы ядов «Новичок» и что, по мнению специалистов, он выжил благодаря быстрым действиям пилотов, которые посадили самолет, и врачей в Омске, которые сразу ввели Навальному противоядие атропин. Российские официальные лица не признают сам факт отравления политика. Никакого расследования в России по этому поводу нет.
2020-09-11T19:01:31+03:00
2020-09-11T19:01:31+03:00
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19:01, 11 сентября 2020
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