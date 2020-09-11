В МВД предлагают отменить экзамен на площадке для получения водительских прав

Его хотят оставить только для мотоциклистов. Желающие получить права на вождение легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами, будут сдавать экзамен только в условиях реальной дорожной обстановки. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа МВД, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.