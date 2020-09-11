Минский областной суд признал проведение забастовки на предприятии «Беларуськалий» в августе незаконным

Об этом сообщил белорусский портал tut.by.В суд обратилось руководство компании. Предметом рассмотрения стал отказ ряда сотрудников выйти на работу 17 и 18 августа в знак поддержки требований участников массовых протестов – это отставка Лукашенко, наказание силовиков за проявленное ими насилие и проведение новых выборов.