Сын депутата Госдумы от Дагестана Мурада Гаджиева арестован в Москве по делу о групповом избиении

Как сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде, он обвиняется по статье, предполагающей до 5 лет колонии. Депутат Мурад Гаджиев является членом партии «Единая Россия.
2020-09-11T18:31:49+03:00
2020-09-11T18:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 11 сентября 2020
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