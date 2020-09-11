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18:31, 11 сентября 2020

Минобороны предлагает снять запрет на продажу в России боевых отравляющих веществ

Проект указа президента опубликован на портале правовой информации. В пояснительной записке говорится, что в 1997 году Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия. В оборонном ведомстве утверждают, что химоружие больше не производится, его запасы уничтожены, поэтому боевые отравляющие вещества в Минобороны считают целесообразным исключить из списка запрещенных к продаже. Министерство выступило с инициативой на фоне заявлений правительства Германии о том, что политик Алексей Навальный был отравлен запрещенным химическим оружием.



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