В Минтрансе планируют сделать платным проезд по большинству российских дорог на личных автомобилях

Взамен Министерство предлагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Минтранс предлагает уже с 2025 года начать взимать плату за проезд по трассам регионального значения. А спустя еще 10 лет – по всем дорогам, включая сеть городских агломераций. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовили в Минтрансе. Подлинность документа РБК подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который министерство отправило стратегию для ознакомления.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает эту идею абсурдной.

Добавим, что взамен платного использования дорог автомобилистами, Министерство допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах. Правда, случиться это может не ранее 2035 года.

Ранее в Минстрансе неоднократно отмечали, что общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный.