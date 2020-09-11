В России началось трехдневное голосование на выборах

Его решено провести не единовременно, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и избежать скопления людей на избирательных участках.

Выборы разного уровня затронут 83 российских региона. В пятницу и субботу голосование проводится на избирательных участках вне помещений, в частности, на придомовых территориях и в местах, где живут избиратели. 13 сентября, в воскресенье, голосование пройдет только на участках. Ранее график по организации такого процесса в течение нескольких дней был опробован на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В четырех регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы — в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В 18 субъектах избирают губернаторов. В частности, в Севастополе, Чувашия, Коми, Краснодарском крае и Ростовская области. В 11 регионах выберут областные парламенты, в 22 – городские. По всей стране принимают серьезные меры безопасности относительно противодействия распространению коронавируса. Мониторинг ситуации на данный момент показывает, что необходимые требования на избирательных участках соблюдаются, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По традиции большинство избирательных участков находятся в школах. После завершения голосования их тщательно продезинфицируют. Памфилова добавила, что ЦИК предоставил беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами. В частности, она предложила кандидатам и партиям устраивать ночные дежурства.

Политолог Георгий Сатаров называет трехдневное голосование абсурдным. По мнению Сатарова, нелегитимное голосование может стать толчком для массовых протестов в стране.