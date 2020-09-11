Z Архив новостей новости
5 1 6 162
18:19, 11 сентября 2020

В России началось трехдневное голосование на выборах

Его решено провести не единовременно, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и избежать скопления людей на избирательных участках.

Выборы разного уровня затронут 83 российских региона. В пятницу и субботу голосование проводится на избирательных участках вне помещений, в частности, на придомовых территориях и в местах, где живут избиратели. 13 сентября, в воскресенье, голосование пройдет только на участках. Ранее график по организации такого процесса в течение нескольких дней был опробован на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В четырех регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы — в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В 18 субъектах избирают губернаторов. В частности, в Севастополе, Чувашия, Коми, Краснодарском крае и Ростовская области. В 11 регионах выберут областные парламенты, в 22 – городские. По всей стране принимают серьезные меры безопасности относительно противодействия распространению коронавируса. Мониторинг ситуации на данный момент показывает, что необходимые требования на избирательных участках соблюдаются, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По традиции большинство избирательных участков находятся в школах. После завершения голосования их тщательно продезинфицируют. Памфилова добавила, что ЦИК предоставил беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами. В частности, она предложила кандидатам и партиям устраивать ночные дежурства.

Политолог Георгий Сатаров называет трехдневное голосование абсурдным. По мнению Сатарова, нелегитимное голосование может стать толчком для массовых протестов в стране.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 7052 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 453 6 53608 08.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 280 6 35113 10.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 46 6 6115 08:52
8читать ;смотреть
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 247 6 35553 09.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 256 6 38272 09.09
8читать ;смотреть
Новости

Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО…

5 35 6 5477
Новости

В МВД России заявили, что пытаются выяснить местонахождение одной из сопровождавших Навального в поездке по Сибири Представитель управления ведомства на транспорте сообщил, что она уклонилась от дачи объяснений…

5 40 6 6445
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41956 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 272 6 45092 06:44
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 115 6 19346 07.09
Новости

В Министерстве транспорта предложили сделать платным проезд на личных автомобилях по большинству дорог Ведомство предлагает с 2025-го года взимать плату по дорогам регионального значения, а к 2035-му году – со всех пользователей дорог…

5 27 6 5310
Блоги

«Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие» Андрей Макаревич, Владимир Спиваков, Гарри Бардин, Леонид Десятников, Алексей Гориболь, Полина Осетинская, Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Наталья Зубаревич, Павел Чухрай, Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Ирина Прохорова…

5 70 6 16459 16:06
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 94 6 21657 09.09
Новости

В Минтрансе планируют сделать платным проезд по большинству российских дорог на личных автомобилях Взамен министерство предлагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте…

5 24 6 5757
Блоги

Сергей Марков политолог

Навальный Все идет к тому, что российское государство будет обвинено от имени ОЗХО в применении оружия массового поражения против своих граждан…

5 131 6 32833 10.09

Популярное за неделю

Новости

МВД ищет одного из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири перед его госпитализацией Речь идет о Марине Певчих…

5 32 6 19168
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 82 6 116062 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 94 6 49667 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 144 6 267318 06.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 76 6 134811 10.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8733183
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4628222

Сегодня в эфире