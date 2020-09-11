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18:15, 11 сентября 2020

Органы юстиции ФРГ ответили на запрос генпрокуратуры России об оказании помощи в расследовании покушения на Навального

Органы юстиции ФРГ ответили на запрос российской генпрокуратуры об оказании правовой помощи в расследовании покушения на Алексея Навального. Запрос российской стороны был направлен в ФРГ в конце августа в рамках принятого международного юридического обмена. Федеральные органы Германии рассмотрели его и передали по месту пребывания Алексея Навального – в управление юстиции земли Берлин. 4 сентября оно подтвердило получение запроса и начало его проверки.

Сегодня генеральная прокуратура земли Берлин сообщила о том, что управление юстиции поручило ей выполнение запроса российской стороны и предоставление информации о состоянии здоровья Алексея Навального, исходя из его личного согласия.

Москва несколько раз требовала срочного рассмотрения запроса, обвиняя правительство Германии в нежелании оказывать правовую помощь. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что запрос был рассмотрен в необычайно короткие для подобной процедуры сроки.
Официальный представитель прокуратуры Мона Лоренц разъяснила «Эху Москвы», что запрос касается результатов медицинского обследования и анализов, которые были сделаны в ходе диагностики и лечения Навального. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ предусматривает возможность использования результатов обследования жертвы преступлений лишь с ее однозначного согласия. Источник «Эха» подчеркнул, что только сам пациент может освободить медиков от обязательства соблюдать врачебную тайну. Это зависит также и от его физических возможностей.

Больница Сharité сообщила ранее, что Навальный был выведен из комы, пришел в сознание и отвечает на обращение к нему. Журнал Spiegel проинформировал, что политик может вспомнить о случившемся с ним в аэропорту и самолете. Берлинская прокуратура, однако, пока не имеет информации о степени дееспособности Навального. Пресс-секретарь Ангелы Меркель заявил сегодня, что официального запроса о допуске российских следователей в Берлин из Москвы не поступало.

Правительство ФРГ предпринимает меры по сбору доказательств, однако процесс еще не закончен. В целях конфиденциальности дальнейшей информации не предоставляется.

США, а также ряд европейских стран подняли тему отравления Навального в Совете безопасности ООН. Они потребовали от России начать расследование. В свою очередь российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Германия пока не предъявила доказательств отравления Навального, и расследовать нечего.

Министр иностранных дел Сергей Лавров настаивает на том, чтобы Берлин предоставил России информацию по Навальному.

МВД сообщило, что в рамках доследственной проверки устанавливает местонахождение Марины Певчих. Она была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири. Как указали в полиции, Певчих постоянно живет в Лондоне. После произошедшего с Навальным она вылетела в Германию и сейчас ее местонахождение неизвестно. По данным МВД, всего с Навальным были шесть человек. Пятеро уже опрошены. В ведомстве утверждают, что полностью восстановили хронологию передвижение Навального в Томске. Доследственная проверка продолжается.

Как стало известно изданию «Медуза»,Певчих зовут Мария и из России ее выпустили без проблем, и за прошедшие две недели с ней не связывались правоохранительные органы. Ее не вызывали на допросы и она не получала никаких повесток. Певчих сказала «Медузе», что будет готова дать развернутый комментарий позже.

Страны ЕС должны отреагировать на отравление Алексея Навального новыми санкциями против России. Такие призывы к властям Евросоюза звучат со стороны ведущих немецких политиков. Впрочем, зарубежные издания по-разному оценивают эффективность возможных санкций.

Немецкий Der Tagesspiegel пишет, что история с отравлением Навального привела в замешательство официальный Берлин и канцлера Ангелу Меркель, которые с непривычной резкостью отреагировали про происшествие и призвали Москву к расследованию. И призывы к новым санкциям звучат всё громче. И здесь сталкиваются два разных интереса: экономический, так как трубопровод «Северный поток — 2» означает прямой доступ к природному газу из России; и политический: так как его строительство негативно влияет на отношения Германии с европейскими странами и США. Но запрет на его прокладывание — это разовая мера и дальше отступать некуда. Поэтому, Берлину нужен гораздо более гибкий рычаг давления на Россию. К примеру, экономические санкции против тех, кто не расследует отравление политика; но и на это Москва может отреагировать уголовным делом, которым будут заниматься только для вида».

С этим согласна итальянская La Stampa,обозреватель которой пишет, что Путин понёс ущерб от случившегося, но не делает ничего, чтобы наказать виновных — и сейчас у него последний шанс нажать на тормоза перед тем, как начнутся новые санкции и дипломатический бойкот России».

Чешское издание Denik N констатирует, что усилия Ангелы Меркель уходят в песок. Именно её политикой было интенсивное сотрудничество с Россией по широкому спектру: от культуры до экономики. И, скорее всего, происходящее приведёт к неутешительному выводу — Северный поток — 2 могут запретить.

«У Меркель лопнуло терпение или же она сыта по горло заверениями Москвы о её роли Божьего агнца в случае с Навальным. Речь идет про схватку ценностей, а не дуэли с Путиным и канцлер Германии намерена для этого мобилизовать весь Евросоюз», — восклицает австрийская Der Standard.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung спорит об эффективности давления на Россию и призывает не ограничиваться только критикой и малозначительными санкциями, а искать иной путь воздействия на Москву.

Финский бизнес-журнал Kauppalehti, к примеру, призывает ЕС сократить импорт газа из России. Здесь считают, что доход от экспорта энергоносителей — это залог нахождения Путина у власти, а значит, такая политика достигнет своей цели.

А вот австрийская Die Presse, наоборот, пишет, что остановка проекта Норд-стрим-2 будет ошибкой для Берлина. Так как это будет ударом по европейским интересам, ведь Германия сама собирается сворачивать атомные и угольные электростанции; то есть Сердце Европы окажется в зависимости от поставок энергии извне. Их может обеспечить только Северный Поток — 2.



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